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Sakarya’da iş makinesi taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü haberi
Çanakkale’de atık toplamada “akıllı” dönem başlıyor haberi
Global Ports Holding, İskoçya’daki Greenock Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne ekledi haberi
Vodafone Business, “Akıllı Fabrika” çözümüyle Yayla Agro’nun dijital dönüşümünü hızlandırdı haberi
Maltepe’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı haberi
İstanbul’da kaçak tütün ürünleri operasyonunda 53 kişi yakalandı haberi
Sakarya’da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede haberi
Çorlu’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi haberi
Yalova’da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi haberi
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Sakarya’da iş makinesi taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde lastiğinin patlayan tırda çıkan yangın söndürüldü.Sakarya-Bilecik kara yolunda seyreden iş makinesi yüklü 41 PL 722 plakalı tırın arka lastiği Mekece Mahallesi mevkisinde patladı. Patlamanın ardından teke...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da iş makinesi taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü haberi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde lastiğinin patlayan tırda çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya-Bilecik kara yolunda seyreden iş makinesi yüklü 41 PL 722 plakalı tırın arka lastiği Mekece Mahallesi mevkisinde patladı. Patlamanın ardından teker kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince yapılan müdahale sonucu söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.

Olay nedeniyle kara yolundaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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