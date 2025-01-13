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Balıkesir’de gerçekleşen operasyonlarda 45 sistemsiz göçmen yakalandı
Sakarya’da markette çıkan yangında 3 çalışan dumandan etkilendi
Çanakkale’de arabanın çaya düşmesi sonucu ölen üniversite öğrencisi Kocaeli’de defnedildi
Bakan Kacır, Entertech İstanbul Teknokent’in yeni binasının temel atma merasiminde konuştu:
Edirne Jandarma Kumandanı Ermiş AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Manyas’ta çıkan yangında bir mesken kullanılamaz hale geldi
CHP’li Zeybek’ten Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’ın gözaltına alınmasına ait açıklama:
Sakarya’dan kısa kısa
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Sakarya’da markette çıkan yangında 3 çalışan dumandan etkilendi

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Sakarya’da markette çıkan yangında 3 çalışan dumandan etkilendi

SAKARYA (AA) – Sakarya'nın Pamukova ilçesinde marketin bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çalışan hastaneye kaldırıldı.

Ankara Caddesi'nde yer alan bir zincir marketin bodrum katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 personel Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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