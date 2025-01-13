Sakarya’da markette çıkan yangında 3 çalışan dumandan etkilendi

SAKARYA (AA) – Sakarya'nın Pamukova ilçesinde marketin bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çalışan hastaneye kaldırıldı.
Ankara Caddesi'nde yer alan bir zincir marketin bodrum katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 personel Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi süren çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Çanakkale’nin yöresel lezzetleriyle hazırlanan pizza Avrupa’da altın madalya peşinde