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Sakarya’da Mesleki Eğitim Merkezi programıyla sektöre nitelikli iş gücü kazandırılıyor haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) programında yer alan öğrenciler, iş deneyimi kazanarak sektöre hazır şekilde mezun oluyor.Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri,...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da Mesleki Eğitim Merkezi programıyla sektöre nitelikli iş gücü kazandırılıyor haberi

Sakarya'da, Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) programında yer alan öğrenciler, iş deneyimi kazanarak sektöre hazır şekilde mezun oluyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, program kapsamında hem okulda teorik eğitim alıyor hem işletmede çalışarak öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buluyor.

Lise Müdürü Emrah Önal, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen MEM programının nitelikli iş gücünü artırmayı hedeflediğini belirtti.

Önal, 9. sınıfta eğitim öğretime başlayan öğrencilerin 3 senelik kalfalık sürecinin ardından 1 yıl da ustalık yaparak hem meslek lisesi diploması hem de ustalık belgelerini aldıklarını anlattı.

Öğrencileri çalışma hayatına hazırladıklarını vurgulayan Önal, “Amacımız mutfakta, işin mutfağında nitelikli istihdam sağlamak. Burada motorlu araçlar teknolojisi alanının alt dallarında öğrencilerimiz mevcut. Şu an 300 civarında öğrencimiz ki bunların içerisinde kız öğrencilerimiz de var, bu programdan yararlanıyorlar. Ülkemizin usta ihtiyacını zaman içerisinde gidermeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

İşletme sahibi Muhammet Ali Mumcu, sektörün en önemli ihtiyacının insan kaynağı olduğunu dile getirerek, program sayesinde haftanın 4-5 günü işletmeye gelen öğrencilerin 4 yılın sonunda meslek lisesinden mezun olduğunu aktardı.

Mumcu, böylece insan kaynağının her geçen gün arttığını ve meslek lisesi öğrencilerinin bu açığı kapattığını söyledi.

Lise son sınıf öğrencisi Gülcan Yılmaz, haftanın 4 günü iş yerinde uygulamalı, 1 günü okulda teorik ders gördüğünü, programın maddi ve manevi çok katkısının olduğunu, bu şekilde istediği mesleğe daha güzel uyum sağladığını ifade etti.

Babasının yönlendirmesiyle meslek seçimi yaptığını belirten 10. sınıf öğrencisi Elif Berra Öz, “Babamın ileride birlikte çalışma isteği çok hoşuma gitti. Sonuçta burada çalışmak benim için güzel bir şey. Bir gün okulda teorik eğitim alıyorum. Diğer günler işimin başında çalışıyorum. Staj görüyorum ustalarımla. Burada bakım yapıyoruz, disk balata değiştiriyoruz. Aracın arızası varsa bilgisayara bağlıyoruz, bakıyoruz. Yağ değişimi yapıyoruz. Geleceğin ustaları biziz, öyle diyeyim.” ifadelerini kullandı.

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