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Sakarya’da mobilyacılar çarşısında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.İstiklal Mahallesi'nde bulunan Asem Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir mobilya üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı...