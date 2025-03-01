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Kocaeli’de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı haberi
Serebral palsili milli tekvandocu madalyaya doymuyor haberi
Çanakkale’de yat limanında kurtarılan caretta caretta kontrolün ardından denize salındı haberi
Kırklareli merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı haberi
Kırklareli’nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı haberi
İstanbul’da “Narkokapan-15” operasyonunda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışa sunuldu haberi
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Sakarya’da öğrenciler afet farkındalığı için hazırladıkları projeleri sergide tanıttı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da ilkokul öğrencileri, afet farkındalığı için hazırladıkları projeleri sergide tanıttı.Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde "Afet Risk Azaltma Proje Yarışma Sergisi" açıldı.Sergide, Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, Türk J...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da öğrenciler afet farkındalığı için hazırladıkları projeleri sergide tanıttı haberi

Sakarya'da ilkokul öğrencileri, afet farkındalığı için hazırladıkları projeleri sergide tanıttı.

Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde “Afet Risk Azaltma Proje Yarışma Sergisi” açıldı.

Sergide, Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, Türk Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ile gerçekleştirilen Afet Risk Azaltma Proje Yarışması'na katılan Adapazarı Atatürk İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı projeler tanıtıldı.

Adapazarı Milli Eğitim Müdürü Engin Kahraman AA muhabirine, öğrencilerin yarışmada derece elde ettiğini belirterek, “AFAD risk azaltma projesi kapsamında yapılan bu yarışmada elde etmiş oldukları başarılardan dolayı öğrencilerimize gurur duyuyoruz.” dedi.

Sakarya AFAD Müdürü Bekir Şen de öğrencilerin afet bilincini yaygınlaştırmak ve toplumu bilinçlendirmek için proje yarışmasına katılmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Şen, bu tür projelerin yaygınlaşmasına adına desteklerinin süreceğini ifade etti.

Proje yarışmasında Türkiye ikincisi olan öğrenci Şeyma Kayınoğlu ise etkinliğe katılarak insanların afetler konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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