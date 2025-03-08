Sakarya’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Taraklı-Göynük yolu Karakese mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlere ilk müdahaleyi bölgede yaşayan vatandaşlar sulama tankeriyle yaptı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Çavuşoğlu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması haberi