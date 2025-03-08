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Sakarya’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.Taraklı-Göynük yolu Karakese mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü eki...