SON DAKİKA
Sakarya’da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı haberi
Sakarya’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi
Kadıköy’de “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinliği yapıldı haberi
Osmanlı padişahı 1. Bayezid Bursa’daki kabri başında anıldı haberi
Mudanya’da Kadın Eşitlik Merkezi açıldı haberi
Edirne’de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı haberi
⁠Yalova’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 5 şüpheli tutuklandı haberi
Trakya’da AK Parti teşkilatlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin açıklama haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Çanakkale’de köylere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti haberi
Sakarya’da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı haberi
Sakarya’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi
Kadıköy’de “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinliği yapıldı haberi
Osmanlı padişahı 1. Bayezid Bursa’daki kabri başında anıldı haberi
Mudanya’da Kadın Eşitlik Merkezi açıldı haberi
Edirne’de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı haberi
⁠Yalova’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 5 şüpheli tutuklandı haberi
Trakya’da AK Parti teşkilatlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin açıklama haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Çanakkale’de köylere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Sakarya’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi

Sakarya’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.Taraklı-Göynük yolu Karakese mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü eki...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Taraklı-Göynük yolu Karakese mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere ilk müdahaleyi bölgede yaşayan vatandaşlar sulama tankeriyle yaptı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

İlgili Haberler

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Çavuşoğlu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi
Yerel
8 Mart 2025, 16:40

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Çavuşoğlu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi

Pegasus’tan Dünya Kadınlar Günü’ne özel sefer haberi
Yerel
8 Mart 2025, 16:40

Pegasus’tan Dünya Kadınlar Günü’ne özel sefer haberi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması haberi
Yerel
8 Mart 2025, 16:34

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması haberi

Tekirdağ’da polis ekipleri, kadın sürücülerin gününü kutladı haberi
Yerel
8 Mart 2025, 16:34

Tekirdağ’da polis ekipleri, kadın sürücülerin gününü kutladı haberi

Kocaeli’de kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi haberi
Yerel
8 Mart 2025, 16:24

Kocaeli’de kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi haberi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi
Yerel
8 Mart 2025, 16:20

AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi

Tekirdağ’da “Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası” sona erdi haberi Tekirdağ’da “Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası” sona erdi haberi Üreten Kadınlar, CarrefourSA’da müşterilerle buluştu haberi Üreten Kadınlar, CarrefourSA’da müşterilerle buluştu haberi