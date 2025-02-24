Paylaş

Sakarya’da tamir ettiği tırın altında kalarak ölen kişi defnedildi haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde tamir ettiği tırın altında kalarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.Sarıdede Mahallesi Fetih Caddesi'nde 19 Şubat'ta, park halindeki tırı tamir ettiği esnada çekici kısmının bir and...