Sakarya’da tamir ettiği tırın altında kalarak ölen kişi defnedildi haberi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tamir ettiği tırın altında kalarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.
Sarıdede Mahallesi Fetih Caddesi'nde 19 Şubat'ta, park halindeki tırı tamir ettiği esnada çekici kısmının bir anda aşağı inmesi sonucu ağır yaralanan Yunus Kazım Aktaş (36), tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Aktaş'ın cenazesi, Hendek Yeni Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Hendek Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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