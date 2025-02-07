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Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Edirne’de başladı. haberi
Çanakkale’de tarımsal zararlılarla mücadele yöntemleri anlatıldı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
Başakşehir’de kauçuk atölyesinde yangın çıktı haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı haberi
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Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Düzenlenen operasyo...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı haberi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda, A.A.Y. (34) ve C.A'nın (45) ev, üst ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 2 cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

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