Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda Y.C. (44) ve B.Y'yi (39) gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst ve ev aramalarında 1,715 gram kubar esrar, 1,389 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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