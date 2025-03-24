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Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.Arifiye ilçesindeki bir adreste satışa hazır uyuşturucu olduğu bilg...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı haberi

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Arifiye ilçesindeki bir adreste satışa hazır uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 420 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram sıvı sentetik uyuşturucu ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar İ.Ş. ve E.P, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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