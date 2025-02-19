Sakarya’da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı haberi

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Akyazı ve Kocaali ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 762 gram uyuşturucu, öğütme aparatı, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden S.A. (47) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, M.T. (51) hakkında ise adli işlem uygulandı.
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