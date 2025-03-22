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Edirne’de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor haberi
Kırklareli’nde yangında hayvanları telef olan besiciye destek haberi
Edirne Valiliği “Büyük Selimiye İftarı”na hazırlanıyor haberi
Edirneli down sendromlu judocu Türkiye şampiyonu oldu haberi
Kırklareli Valisi Turan, jandarma personeliyle iftar yaptı haberi
Sakarya’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu haberi
Kırklareli’nde vatandaşlara fidan dağıtıldı haberi
Bayraktar KIZILELMA manevra testini de başarıyla geçti haberi
Bursa’da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi haberi
Balıkesir’de resmi kurum ve evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı haberi
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Sakarya’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.Yalı Mahallesi 219 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Sedat Ü'ye (68) yemek getiren komşuları, kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bil...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu haberi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Yalı Mahallesi 219 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Sedat Ü'ye (68) yemek getiren komşuları, kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sedat Ü'yü hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Sedat Ü'nün hayatını kaybettiği belirledi.

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