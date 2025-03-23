Sakarya’da yıkılan duvarın altında kalarak ölen kişi defnedildi haberi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, evinin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarının kaldırılması çalışması sırasında yıkılan duvarın altında kalarak ölen kişinin cenazesi defnedildi.
Batakköy Mahallesi 10012. Sokak'ta dün yaşanan olayda hayatını kaybeden Aydın Demiröz (66) için Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan namazın ardından Demiröz'ün cenazesi, Batakköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
– Olay
Batakköy Mahallesi 10012. Sokak'ta dün, Aydın Demiröz'e ait evin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarının kaldırılması için kepçe operatörü çağırılmıştı.
Moloz kaldırma çalışması sırasında Demiröz, yapının bir anda yıkılan duvarının altında kalmış, ekiplerce duvarın altından çıkarılarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demiröz kurtarılamamıştı.
Kepçe operatörü A.E. gözaltına alınmıştı.