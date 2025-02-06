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İstanbul’da “Depreme dayanıklı iç mekanlar” bilgilendirme çalışması haberi
Sancaktepe’de otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücüye 13 bin 420 lira ceza haberi
Kocaeli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi
Bursa’da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülendi haberi
Kocaeli ve Düzce’de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı haberi
Bartın, Zonguldak ve Sakarya’da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı haberi
Edirne İl Genel Meclisinde “Asrın felaketi”nde hayatını kaybedenler anıldı haberi
Çanakkale’de depremde hayatını kaybedenleri anmak için “sessiz sürüş” gerçekleştirildi haberi
Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı haberi
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Anasayfa » Yerel » Sakaryaspor defans oyuncusu Nicolas N’Koulou’yu kiralık olarak transfer etti haberi

Sakaryaspor defans oyuncusu Nicolas N’Koulou’yu kiralık olarak transfer etti haberi

SAKARYA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 35 yaşındaki defans oyuncusu Nicolas N'Koulou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou ile satın a...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakaryaspor defans oyuncusu Nicolas N’Koulou’yu kiralık olarak transfer etti haberi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 35 yaşındaki defans oyuncusu Nicolas N'Koulou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olacak şekilde kiralık olarak sözleşme imzaladık.” ifadesi kullanıldı.

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