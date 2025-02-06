Sakaryaspor defans oyuncusu Nicolas N’Koulou’yu kiralık olarak transfer etti haberi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 35 yaşındaki defans oyuncusu Nicolas N'Koulou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olacak şekilde kiralık olarak sözleşme imzaladık.” ifadesi kullanıldı.
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