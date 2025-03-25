“Salıncak Oyunu” piyano ve ut eşliğinde Üsküdar’da izleyiciyle buluştu haberi

Karagöz sanatının kadim oyunlarından “Salıncak Oyunu”, Üsküdar Baraka Sanat ve Kahve'de sanatseverlerle buluştu.

Ud ve piyano eşliğinde sergilenen oyunda, Usame Varol hayali, İbrahim Baki Akıllı yardak, İsmail Bedirhan Doğanpınar udi, Malik İnanç ise piyanist olarak yer aldı.

AA muhabirine konuşan Usame Varol, Karagöz oyununun orijinalinde musiki heyetiyle, hanendeleriyle icra edilen bir sanat olduğunu belirterek, “Bugün de oynatıcı ve yardaktan başka piyano ve udumuz vardı. Hem oyuna eşlik ettiler, oyundaki tiplemelerin şarkılarını icra ettiler, hem de aralara serpiştirdiğimiz bazı bölümlerde eserlerini dinleme şansımız oldu. Oyunu güzelleştirdiler.” dedi.

– “Doğaçlamalarla izleyiciyi daha çok perdeye çekiyoruz”

Varol, Karagöz sanatına Ramazanda oluşan ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, “Sadece Ramazana sıkıştırılmış olması biz Karagözcüleri biraz rahatsız eden bir durum. Çünkü geçmişte hayatın her anında icra edilirdi. Teknolojiyle beraber de günümüzde bu kadar ön planda olmamasını anlayabiliriz ama 'sadece Ramazan oyunudur' gibi bir tanım doğru bilinen bir yanlıştır esasında.” görüşünü paylaştı.

Tipler, tasvirler ve tasarımların eski gözükmesine rağmen, oynatanın hayal dünyası ve izleyicinin gündemi gibi etkenlerin oyunu değiştirebildiğini söyleyen Varol, “Bizler klasik oyun oynasak bile gündemden konuları da oyunun içerisine yedirerek, doğaçlayarak, iki boyutlu tasvirler, izleyicinin hayalinde aslında çok boyutluya dönüştürüyoruz. Bu doğaçlamalarla izleyiciyi daha çok perdeye çekiyoruz.” diye konuştu.

Usame Varol, farklı kurum ve kuruluşlarla öğrencilere yönelik eğitim oyunları da yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

“Kızılay Akademi ile afet bilinci eğitimi yaptık. Çocuklara depreme nasıl hazırlanmaları gerektiğini, Karagöz perdede öğrenirken çocuklarla da interaktif bir şekilde pratik edip bu eğitimi gösteriyordu. Müzekart ile çocuklara müze, müzecilik, tarih, tarihi eser bilincini aşılamak üzere oyunlar hazırlıyoruz ve oyunları çocuklara bu kurumlar sayesinde ücretsiz ulaştırıyoruz. Bilim, teknoloji, afet eğitimi gibi konuları çocuklara Karagöz üzerinden aktarabilir, onların dünyasında farkındalık yaratabiliriz. Bunun için çalışıyoruz.”

– “Ufuk açıcı, eğlendirici bir gösteri oldu”

Piyanist Malik İnanç ise ilk kez böyle bir gösteride çaldığını dile getirerek, “Çok tatmin edici, içimde güzel hislerin bulmasına sebep olan bir oyundu. Hem bizim kültürümüzden hem de sanattan birçok ögenin harmanlanarak, ne kadar güzel bir sanat eseri ortaya konabileceğini gördük. İzleyiciler de bence çok beğendi, keyif aldılar. Onlar için de ufuk açıcı, eğlendirici bir gösteri oldu. Beraber çalışarak, yeni şeyler deneyerek bizim de ufkumuz açıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte buna benzer gösterilerde yer almak isteyeceğini söyleyen İnanç, “Bunu yapan pek fazla kişi yok. Yani özgün bir şey ve bence Türkiye'ye, Türk halkına da uyuyor. Piyanoyu oyunla birleştirmemiz yeni bir kapı aralıyor, bakış açısı sağlıyor bu işe.” dedi.

Musikili Karagöz örneğinin izleyiciyle buluştuğu gösteri, yetişkinlere yönelik sahnelendi.