Samsung, SmartThings Pro’yu piyasaya sürdü haberi

Samsung, işletmelere özel olarak geliştirilen ve SmartThings üzerine inşa edilen SmartThings Pro'yu piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SmartThings Pro, kurumsal işletmelerin verimlilik, enerji yönetimi ve otomasyon konularında daha etkin çözümler geliştirmesine yardımcı olacak.

Akıllı ev teknolojilerini ticari ortamlara taşıyan platform, uzaktan yönetim, yapay zeka destekli analizler ve çoklu cihaz entegrasyonu gibi özellikler sunuyor. Kurumsal müşterilerin enerji kullanımını optimize etmeyi hedefleyen platform sayesinde, iklimlendirme sistemleri uzaktan yönetilebiliyor. Yapay zeka desteğiyle ortam sıcaklığı ve hava kalitesi gibi faktörler analiz edilerek optimum ayarlar öneriliyor.

SmartThings Pro, kayıp tespiti ve optimizasyonu yaparak akıllı enerji yönetimi çözümü sağlarken, veri odaklı analizlerle işletmelere tasarruf sağlayan öneriler sunuyor.

– Tüm cihazlara bağlanabiliyor

SmartThings Pro, bireysel ihtiyaçları karşılamanın ötesine geçerek ticari ortamlarda birbiriyle bağlantılı cihazların işlevselliğini artırıyor. Bu cihazlar arasında akıllı tabelalar, otel bilgi ekranları, iklimlendirme sistemleri, gelişmiş ev aletleri gibi çeşitli sektörel uygulamalar yer alıyor.

Platform, sadece Samsung ürünleriyle değil, aydınlatmalardan kilitlere, hoparlörlerden sensörlere kadar üçüncü parti cihazlarla da uyumlu çalışabiliyor, çeşitli cihazlara bağlanabiliyor ve bunları kontrol edebilme imkanı tanıyor.

Birden fazla nesnelerin interneti (IoT) çözümünü sorunsuz bir şekilde entegre eden bu teknoloji, işletmelerin ortam sıcaklığı, nem seviyeleri, aydınlatma yoğunluğu gibi önemli parametreleri verimli bir şekilde takip etmesini ve düzenlemesini sağlıyor.

SmartThings Pro, profesyonel kullanım için tasarlanan akıllı cihaz koordinasyonunda geleceğe yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. Platform, gelişmiş çevre kontrolleri, artırılmış güvenlik protokolleri ve maliyet etkin işletme modelleriyle dikkati çekerken, dinamik olarak değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilen güçlü bir teknolojik altyapı sunuyor.