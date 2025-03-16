Sanatçı Haldun Dormen, sevenleriyle imza gününde bir araya geldi haberi

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden sanatçı Haldun Dormen, Esquire Türkiye dergisinin kendisine özel olarak çıkardığı Haldun Dormen serisini imzalamak için Bağdat Caddesi D&R şubesinde sevenleriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Dormen, seride yer almaktan heyecan ve mutluluk duyduğunu belirterek, 1950'li yıllarda ABD'de okurken Esquire dergisine çok meraklı olduğunu anlattı.

Dormen, Esquire'i sürekli alıp, okuduğunu ve keyif aldığını dile getirerek, “Bir gün bu derginin içinde olacağım aklıma bile gelmezdi. Onun için çok mutluyum.” dedi.

Şu an bir başucu kitabı olmadığını dile getiren Dormen, “Eskiden bir kitabım vardı. Ben uzun yıllardır hep her dakika kitap okurdum. Hatta babam ders çalışmıyorum diye bazı kitaplarımızı saklardı. En çok Dostoyevski falan okurdum. Onları çok severdim.” ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı, ABD'den döndükten sonra Türkiye'de tiyatroya başladığında çok eleştiriye maruz kaldığını söyleyerek, “'Zengin çocuğu, beceremez' dediler. Yıllarca bunlarla uğraştım, aldırmadım. Kulağımı ve gözümü kapadım devam ettim. İyi ki de devam etmişim.” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren imza gününde Dormen, oyuncu Gülen Karaman ve Yosi Mizrahi​​​​​​​'nin de aralarında bulunduğu okurlarının kitaplarını imzalayarak fotoğraf çektirdi.