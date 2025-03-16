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Bakırköy’deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor haberi
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi haberi
Balıkesir’de su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı haberi
Çanakkale’de köy camisinin tarihi halılarını çalan 2 zanlı tutuklandı haberi
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Bursa’da konuştu: haberi
Sakarya’da sazlıkta çıkıp Kocaeli’de ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Can, Bursa’da konuştu: haberi
İstanbul’da 1 kişinin yaralandığı trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi
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Sanatçı Haldun Dormen, sevenleriyle imza gününde bir araya geldi haberi

İSTANBUL (AA) - Türk tiyatrosunun usta isimlerinden sanatçı Haldun Dormen, Esquire Türkiye dergisinin kendisine özel olarak çıkardığı Haldun Dormen serisini imzalamak için Bağdat Caddesi D&R şubesinde sevenleriyle bir araya geldi.Programda konuşan Dormen,...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sanatçı Haldun Dormen, sevenleriyle imza gününde bir araya geldi haberi

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden sanatçı Haldun Dormen, Esquire Türkiye dergisinin kendisine özel olarak çıkardığı Haldun Dormen serisini imzalamak için Bağdat Caddesi D&R şubesinde sevenleriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Dormen, seride yer almaktan heyecan ve mutluluk duyduğunu belirterek, 1950'li yıllarda ABD'de okurken Esquire dergisine çok meraklı olduğunu anlattı.

Dormen, Esquire'i sürekli alıp, okuduğunu ve keyif aldığını dile getirerek, “Bir gün bu derginin içinde olacağım aklıma bile gelmezdi. Onun için çok mutluyum.” dedi.

Şu an bir başucu kitabı olmadığını dile getiren Dormen, “Eskiden bir kitabım vardı. Ben uzun yıllardır hep her dakika kitap okurdum. Hatta babam ders çalışmıyorum diye bazı kitaplarımızı saklardı. En çok Dostoyevski falan okurdum. Onları çok severdim.” ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı, ABD'den döndükten sonra Türkiye'de tiyatroya başladığında çok eleştiriye maruz kaldığını söyleyerek, “'Zengin çocuğu, beceremez' dediler. Yıllarca bunlarla uğraştım, aldırmadım. Kulağımı ve gözümü kapadım devam ettim. İyi ki de devam etmişim.” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren imza gününde Dormen, oyuncu Gülen Karaman ve Yosi Mizrahi​​​​​​​'nin de aralarında bulunduğu okurlarının kitaplarını imzalayarak fotoğraf çektirdi.

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