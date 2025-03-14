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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic’i kabul etti haberi
TSK Mehmetçik Vakfı, İstanbul’da mevlit okuttu haberi
İSU, Karamürsel’de 263 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı haberi
Maltepe Üniversitesi’nde 14 Mart Dünya Matematik Günü kutlandı haberi
GÜNCELLEME – İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu haberi
Çanakkale’de üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak haberi
Yapı Kredi Portföy’den Sağlık Sektörü Serbest Fonu haberi
Genç korfbolcular, ilk uluslararası şampiyonada milli forma için mücadele ediyor haberi
ÇOMÜ’de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Nurettin Arslan atandı haberi
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Sancaktepe’de Koru Park açıldı haberi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe Belediyesince yapımı tamamlanan Koru Park açıldı.Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki açılış programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazan ayının bütün evlere huzur, bereket ve bolluk geti...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sancaktepe’de Koru Park açıldı haberi

Sancaktepe Belediyesince yapımı tamamlanan Koru Park açıldı.

Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki açılış programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazan ayının bütün evlere huzur, bereket ve bolluk getirmesini diledi.

Belediye başkanı arkadaşlarına bu görevin kutsal olduğunu söylediğini aktaran İmamoğlu, “Allah, hiçbirinizi mahcup etmesin. Kimseye kolay kolay nasip olmaz. Hele hele İstanbul dediğiniz şehir, bir ülke. Bu ülkenin bir parçası önemli ilçelerine hizmet eden kıymetli belediye başkanlarımızın bu hizmeti kutsaldır, bir ibadettir. Hakkını vermelisiniz. Vereceksiniz eminim.” diye konuştu.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”, “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” ve “Yurtta barış, dünyada barış” ilkelerinin rehberleri olduğunu anlatan İmamoğlu, “Ulu bakışlar, güzel bakışlar bize emanet. Bunları koruyup muhafaza etmek bile bu canım memleketin bütün sorunlarını çözer.” dedi.

İstanbul'da yaptığı kreş, kent lokantası ve sosyal yardım faaliyetlerine değinen İmamoğlu, “Bu kardeşiniz, bu yol arkadaşınız, kararlı bir biçimde sizlerin onayıyla Cumhurbaşkanlığı yoluna çıkmıştır. Buna kimse engel olamayacak.” ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için 23 Mart'ta yapılacak ön seçim dolayısıyla yarın Ankara ve Trabzon'a, pazar günü de Diyarbakır ve Erzincan'a gideceğini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Ramazan ayınız mübarek olsun. Güzel günlere vesile olsun. İnşallah bayrama, 23 Mart'tan sonra, muhteşem bir bayram havasıyla gireceğiz, göreceksiniz. Sizler, çok güzel günleri hep birlikte yaşayacaksınız. Hepinize söz veriyorum.”

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler kurdele kesti.

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