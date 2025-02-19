Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca’ya tam donanımlı spor salonu yapılacak haberi

Sakarya'ya yeni spor alanları kazandırılmasını öngören protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehre yeni spor alanları yapılmasına yönelik protokol Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndaki imza törenine AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kardan ile ilçe belediye başkanları yer aldı.

Protokol kapsamında Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca'ya tam donanımlı spor salonu yapılacak. Ayrıca, kent geneline spor tesisi, futbol, basketbol ve voleybol sahaları inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, dirençli, sosyal ve yeşil şehrin inşası için senaryoları adım adım hayata geçirdiklerini belirtti.

Alemdar, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle yaklaşık değeri 522 milyon lira olan spor yatırımları için protokolü imzaladıklarını aktararak, “Sporda başarı tesisleşmeden geçer. Sakarya'nın her alanda sporcu yetiştiren kimliğine kavuşturacak 522 milyon liralık yeni spor yatırımları şehrimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür eden Alemdar, “Bugün Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca'ya tam donanımlı spor salonu inşa etmek için onayımızı aldık. Ayrıca, tam teşekküllü bir futbol tesisini de şehrimize kazandırıyoruz. Sporu yaygınlaştırmak adına büyük önem verdiğimiz onlarca futbol, voleybol ve basketbol sahalarından oluşan çalışmalar da yatırım programımızda yer alıyor.” açıklamasında bulundu.