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Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibi Kamboçya’ya gitti haberi
Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı’ya veda etti haberi
Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi bir haftada 13 santimetre arttı haberi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları “Barış için 1 milyon imza” toplantısına katıldı haberi
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak haberi
Küçükçekmece’de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek haberi
İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’ye ulaştırıldı haberi
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Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi bir haftada 13 santimetre arttı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi bir haftada 13 santimetre arttı haberi

SAKARYA (AA) – Sakarya'da etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 30,26 metreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), son yağışların ardından Sapanca Göl havzasının yeniden genişlemeye başladığını bildirdi.

13 Ocak Pazartesi itibariyle etkisini gösteren yağmurlar sonrasında göl seviyesinde bir haftada 6,5 milyon metreküplük artış yaşandı. 30,13 seviyesinden 30,26 seviyesine yükselen gölün havzasında genişleme gözlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün bölgenin göz bebeği olduğunu belirterek, “Gölümüzü korumak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Biz de yeni projeler geliştiriyor, gölümüzü gelecek nesillere en iyi şekilde ulaştırmak için azami gayret ortaya koyuyoruz. İnşallah yağışların bu oranda devam etmesiyle göl seviyesinin maksimum kapasiteye ulaşacağını düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gölümüzü korumaya, güzelliklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Gol
Seviyesi

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