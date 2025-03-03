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Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi şubatta 28 santimetre arttı haberi
Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralananlar taburcu edildi haberi
Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa haberi
Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, Güneydoğu gazisi ve ailesiyle iftar yaptı haberi
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Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi şubatta 28 santimetre arttı haberi

- Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı gölde 14 milyon metreküplük artış kaydedildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi şubatta 28 santimetre arttı haberi

Sakarya'da etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 30,66 metreye ulaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şubat ayının başında mevsim normallerinin altında seyreden göldeki su seviyesinin, son yağışlarla yükselişe geçtiği bildirildi.

Şubatın ilk haftasında 30,38 metre ölçülen göldeki su seviyesinin, geçen haftalarda etkili olan kar ve yağmurla 30,66 metreye yükseldiği belirtilen açıklamada, yağışların seviyesini 28 santimetre yükselttiği göle 14 milyon metreküp su kazandırdığı kaydedildi.

Bahar ve yaz aylarında içme suyu kaynağını korumak için suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Yağışlarla göl seviyesinde artış yaşansa da suyun tasarruflu kullanılması büyük önem taşıyor. 14 milyon metreküplük artışın üst kesimlerdeki karların erimesiyle artmasını bekliyoruz. Artışlar, geçen yaz Sapanca Gölü'nün yaşadığı su sorunlarını unutturmamalı.” uyarısında bulunuldu.

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