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Sapanca’da yangın çıkan bungalov kullanılamaz hale geldi haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay ye...