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Sapanca’da yangın çıkan bungalov kullanılamaz hale geldi haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay ye...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sapanca’da yangın çıkan bungalov kullanılamaz hale geldi haberi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kimsenin konaklamadığı bungalov kullanılamaz hale geldi.

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