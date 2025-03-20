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Saraçhane’deki izinsiz gösteride eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı haberi
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İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınanlardan bazıları sağlık kontrolünden geçirildi haberi
Kocaeli’de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi haberi
GÜNCELLEME – Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, Şişli Belediyesini ziyaret etti haberi
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı haberi
Yalova Valiliğinden sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukla ilgili açıklama: haberi
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Saraçhane’deki izinsiz gösteride eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı haberi

- Taksim'e yürümelerine izin verilmeyen grubun polis ekiplerine taş, su şişesi ve meşale gibi materyaller attığı ve bir polis memurunun başından yaralandığı anlar kameralar tarafından kaydedildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Saraçhane’deki izinsiz gösteride eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı haberi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto bahanesiyle Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.

Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başlayan bazı göstericiler, polisin izin vermemesi üzerine yaşanan arbedenin ardından İBB binasına yöneldi.

Bazıları maskeli olan göstericiler, binanın önündeki barikatları yıkarak içeriye girmeye çalıştı.

Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine camları yumruklayan göstericiler ile görevliler arasında arbede yaşandı.

Bu sırada göstericiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kastederek, “Özgür gelsene, biber gazı yesene” ve “Özgür dışarı, halk içeri” sloganları attı.

Binanın önündeki caddede ateş yakan göstericilerin bekleyişi sürüyor.

– İzinsiz gösteri yapan grubun polise saldırdığı anlar kamerada

Bu arada, düzenledikleri izinsiz gösteri sırasında Taksim'e doğru yürümelerine izin verilmeyen eylemcilerin önlem için bekleyen polis ekiplerine taş, su şişesi ve meşale gibi materyaller attığı ve bir polis memurunun başından yaralandığı anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını duyurmuştu.

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