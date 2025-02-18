Şarköy’de ilkokul öğrencilerine sportif yetenek taraması yapıldı haberi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik sportif yetenek taraması yapıldı.

“Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı” kapsamında Şarköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen taramada 3. sınıf öğrencilerine testler ve ölçümler yapıldı.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Davut Ertiryaki, öğrencileri eğitim ve kabiliyetlerine göre doğru spor branşlarına yönlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Taramalarda, öğrencilere esneklik ve sıçrama gibi testler uygulandığını aktaran Ertiryaki, “Çocukların sporla tanışması ve spora başlama yaşlarının daha erkene çekilmesi amacıyla hayata geçirilen programda, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimleri sağlanıyor. ​​Bu anlamda programı fazlasıyla önemsiyoruz.” diye konuştu.