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Şarköy’de ilkokul öğrencilerine sportif yetenek taraması yapıldı haberi
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Özbekistan sağlık heyetinden İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner’e ziyaret haberi
Edirne’de ormanlık alanda çukura düşen keçiler kurtarıldı haberi
Sakarya’da kaçakçılık operasyonunda 14 ruhsatsız silah ele geçirildi haberi
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Şarköy’de ilkokul öğrencilerine sportif yetenek taraması yapıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik sportif yetenek taraması yapıldı."Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında Şarköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen taramada 3. sınıf öğren...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Şarköy’de ilkokul öğrencilerine sportif yetenek taraması yapıldı haberi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik sportif yetenek taraması yapıldı.

“Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı” kapsamında Şarköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen taramada 3. sınıf öğrencilerine testler ve ölçümler yapıldı.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Davut Ertiryaki, öğrencileri eğitim ve kabiliyetlerine göre doğru spor branşlarına yönlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Taramalarda, öğrencilere esneklik ve sıçrama gibi testler uygulandığını aktaran Ertiryaki, “Çocukların sporla tanışması ve spora başlama yaşlarının daha erkene çekilmesi amacıyla hayata geçirilen programda, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimleri sağlanıyor. ​​Bu anlamda programı fazlasıyla önemsiyoruz.” diye konuştu.

Spor

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