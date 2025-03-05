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Şehitler için 7 yıldır İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor haberi
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Şehitler için 7 yıldır İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Şehitlerin anısına 7 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, Tekirdağ'a geldi.Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul&...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Şehitler için 7 yıldır İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor haberi

Şehitlerin anısına 7 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, Tekirdağ'a geldi.

Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul'un Avcılar ilçesinden yola çıktı.

Dedesine ait “İstiklal Madalya Sertifikası” ve Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş, 3 gün süren yolculuğun ardından Tekirdağ'a ulaştı.

Gümüş'ü, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Güleryüz karşıladı. Gümüş, Güleryüz'e bayrak hediye etti.

Bazı vatandaşlar ise Gümüş ile fotoğraf çekildi.

Saffet Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlığı el verdiği sürece her yıl yürüyüşe devam edeceğini söyledi.

Çanakkale Savaşı'nda destan yazan şehitleri unutturmamak için yürüyüş gerçekleştirdiğini ifade eden Gümüş, “Şehitlerimizi unutturmayacağız. 7 yıldır yürüyüşümü yapıyorum. Ramazan olduğu için bu sene daha zor. 110 yıl önce Çanakkale'de atalarımız bayrağımızı ve vatanımızı kazanırken onlar da oruçlulardı.” dedi.

Gümüş, ataların emaneti olan topraklara ve al bayrağa ölene kadar sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmaya çalıştığını aktaran Gümüş, “3 gün önce Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'dan almış olduğumuz bu al bayrağı nasip olursa 18 Mart günü Çanakkale valimize teslim edeceğiz. Orada şehitlerimize dualarımızı okuyacağız. Halimize şükredelim. Bizim gidecek başka bir vatanımız yok. Vatanımıza, bayrağımıza ve devletimize sahip çıkalım.” diye konuştu.

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