Selahattin Bilgen, ACI World’ün yönetim kurulu üyeliğine seçildi haberi

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın üst yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen'in, dünya havacılık sektörünün çatı kuruluşlarından Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, stratejik konumu, modern altyapısı ve yolcu deneyimine verdiği önemle önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası alandaki başarılarını sürdürüyor.

Küresel ölçekte havalimanlarını temsil eden etkili organizasyonlardan ACI World'ün düzenlediği genel kurulda, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 3 yıl boyunca ACI World yönetim kurulunda Türkiye'yi temsil edecek Bilgen, organizasyonun karar alma mekanizmasındaki 28 yönetim kurulu üyesi ve Avrupa bölgesini temsilen seçilen 7 üye arasında yer alacak.

Milano, Brüksel ve Münih gibi Avrupa'nın önde gelen havalimanı CEO'ları ile görev yapacak Bilgen'in, Ocak 2024'ten bu yana sürdürdüğü ACI Avrupa yönetim kurulu üyeliği de bulunuyor. Türkiye'nin küresel havacılıktaki artan etkisini ve konumunu pekiştiren karar, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası arenada bir referans noktası olmasına katkı sağlayacak.

Havacılık sektörünün gelişimi ve ilerlemesi için politika oluşturma, eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri yürüten ACI World'ün bünyesinde, 169 ülkede toplam 2 bin 110 havalimanını faaliyet gösteriyor. Organizasyonun 814 üyesi arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri, ülkelerini temsil etmenin yanı sıra havacılık sektörüyle ilgili alınan kararların yürütülmesinden sorumlu oluyor.

– “Bu gelişmeler, Türkiye'nin uluslararası havacılıktaki prestijini artırıyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Bilgen, ACI World'de Türk havacılık sektörünü temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti.

İGA İstanbul Havalimanı olarak küresel havacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceklerini kaydeden Bilgen, “Türkiye'nin uluslararası havacılıktaki prestijini artıran bu gelişmeler, hem sektöre hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. ACI World yönetim kurulundaki rolümüzle, sektörümüzün geleceğini şekillendiren stratejik kararların alınmasına aktif olarak katılacak, Türkiye'yi uluslararası havacılık sahnesinde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ACI'nın prestijli organizasyonlarından 34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresine İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bilgen, bu durumun Türkiye'nin uluslararası havacılıkta giderek artan rolünü gözler önüne serdiğini bildirdi.

Kongrede, sektörün önde gelen CEO'ları ve yöneticilerinin yanı sıra 500'den fazla havalimanı profesyonelinin bir araya geldiğine işaret eden Bilgen, şunları kaydetti:

“Avrupa havacılık sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen 2026'da da ACI World Müşteri Deneyimi Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. İGA'nın böylesine prestijli etkinliklere ev sahipliği yapması, İstanbul'un havacılık sektöründeki merkezi konumunu pekiştirirken, İGA'nın global ölçekteki etkisini daha da artıracak. ACI World yönetim kurulundaki yeni görevimizle, sektörün geleceğine yön veren kararların içinde yer alarak, bu etkiyi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”