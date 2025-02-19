Selimiye Camisi kar altında görüntülendi haberi

Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi kar yağışıyla başka bir güzelliğe büründü.
Kent merkezinde dün öğleden sonra hafif etkili olmaya başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede kent beyaz örtüyle kaplandı.
Tarihi ve kültürel eserler bakımından oldukça zengin olan Edirne'de özellikle Selimiye Camisi, kar yağışıyla beyaz örtü altında farklı bir güzel görüntüye kavuştu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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