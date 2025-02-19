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Tekirdağ’da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi
Selimiye Camisi kar altında görüntülendi haberi
Tekirdağ’da çini sergisi açıldı haberi
Kırklareli’nde kar yağışı etkili oluyor haberi
Bursa’da “Türk Halk Müziği” konseri düzenlendi haberi
Bursa’da “Muhtarlar Korosu” konser verdi haberi
Sakarya’da tamir ettiği tırın altında kalan kişi yaralandı haberi
Bursa’da sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi
Bilecik’te kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı haberi
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Bab-ı Ali Toplantısı’na katıldı haberi
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Selimiye Camisi kar altında görüntülendi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi kar yağışıyla başka bir güzelliğe büründü.Kent merkezinde dün öğleden sonra hafif etkili olmaya başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede kent beyaz örtüyle kaplandı.Tarihi ve kültür...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Selimiye Camisi kar altında görüntülendi haberi

Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi kar yağışıyla başka bir güzelliğe büründü.

Kent merkezinde dün öğleden sonra hafif etkili olmaya başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede kent beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi ve kültürel eserler bakımından oldukça zengin olan Edirne'de özellikle Selimiye Camisi, kar yağışıyla beyaz örtü altında farklı bir güzel görüntüye kavuştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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