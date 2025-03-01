Selimiye Camisi ramazanı sınırlı sayıda ziyaretçiyle karşıladı haberi

HAKAN ŞAHİN – Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde, devam eden restorasyon çalışmaları dolayısıyla vatandaşlar sınırlı da olsa teravih, vakit namazları ve sohbetlerle ramazan ayını idrak ediyor.

Ramazan aylarında Edirne, çevre iller ve Balkanlar'dan binlerce Müslüman'ın akın ettiği, bahçesinde iftar ve sahurlarını yaptığı, içinde namazlarını eda ettiği Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye, restorasyon çalışmaları dolayısıyla tarihinin en sakin ramazanlarından birini yaşayacak.

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, AA muhabirine, ramazan boyunca büyük bölümü kapalı olacak Selimiye'de, sınırlı kişiyle vakit ve teravih namazları kılınacağını söyledi.

Restorasyonda olması nedeniyle caminin tam kapasiteyle hizmet veremeyeceğini anlatan Aksu, şöyle konuştu:

“Belli bir alanda 300-500 kişiyle ibadetimizi yapmaya çalışacağız. Caminin büyük bir bölümü kapalı olacak. Camimiz kısmen ibadete açık olacak, cuma ve vakit namazlarını kılıyorduk. İnşallah teravih namazları da kılınmaya devam edecektir. Her ne kadar restorasyonda da olsa, kısmen ibadete açıkta olsa gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelen kardeşlerimiz Selimiye'yi ziyaret ediyorlar. Ramazanda ve özellikle de Kadir Gecesi'nde bu ziyaretler zirveye ulaşacaktır.”

Selimiye'nin tüm dünyada bilinen, Türk-İslam mimarisinin “zirve eseri” olduğuna dikkati çeken Aksu, camiyi önceki senelerde sadece ramazan ayında bile yurt içi ve dışından on binlerce kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi.

– Çalışma yapılan alanlar ibadete ve ziyarete kapalı tutuluyor

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021'in son aylarında restorasyona alınan camide, iç mekanda çalışma yapılan alanlar ibadet ve ziyarete geçici olarak kapalı tutuluyor.

Vatandaşlar, çalışmaların tamamlandığı alanlarda ibadet ve ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor.

Restorasyon ekipleri, caminin 4 minaresinde kapsamlı çalışma yaptı. En çok onarıma ihtiyaç duyulan bölümlerin başında gelen minarelerde taş onarımı ve temizlik gerçekleştirildi. Minare külahının altında yer alan orijinal tek turkuaz çini çoğaltıldı ve 64 çini yerlerine takıldı.

Çalışmalar kapsamında caminin ana kubbesi ve avlu kubbeleri restore edildi. Güçlendirme ve enjeksiyon çalışmalarının ardından kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı.

Kündekari yapım tekniği ve büyüklüğüyle dikkati çeken 2 cümle kapısı (ana kapı) ve 3 avlu kapısının da bakımı yapılırken caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilendi.

Aslına uygun şekilde gerçekleştirilen çalışmalarda çimentolu uygulamalar da yapıdan uzaklaştırıldı.

Caminin içinde ve avlu kubbelerinde kalem işi ve alçı süsleme onarımları sürüyor. Aynı zamanda çini temizliği ve onarım çalışmaları da devam ediyor. Bununla beraber cami bahçesinde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.