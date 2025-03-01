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Serebral palsili milli tekvandocu madalyaya doymuyor haberi

- Son katıldığı 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda birinci olan Fahrettin Karabağ, Estonya'da 16-17 Nisan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor - 20 yaşındaki Fahrettin Karabağ: "Avrupa şampiyonu olup sonrasında olimpiyatlarda birincilik hedefliyorum"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Serebral palsili milli tekvandocu madalyaya doymuyor haberi

UĞUR SUBAŞI – Serebral palsi hastası milli sporcu Fahrettin Karabağ, son katıldığı 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Türkiye Open 2025) birinci olarak elde ettiği başarıyı, Estonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda tekrarlamak istiyor.

Sakarya'da yaşayan Fahrettin Karabağ, 2018 yılında başladığı tekvandoda dünya üçüncülüğü ve Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası organizasyonlarda dereceler elde etti.

Antalya'da 6-8 Şubat'ta düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın “poomsae” kategorisinde altın madalya kazanan Fahrettin, Estonya'da 16-17 Nisan'da gerçekleştirilecek Avrupa Para Poomsae Şampiyonası'nda zirvede yer alarak madalya koleksiyonunu genişletmeyi hedefliyor.

Fahrettin Karabağ, şampiyonaya yönelik çalışmalarını antrenör Cemil Saydam eşliğinde Adapazarı ilçesindeki Maltepe Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.

– “Bu sporu azimle yapıyorum”

Milli sporcu Fahrettin Karabağ, AA muhabirine, tekvandoya başladığından beri kendini daha mutlu hissettiğini ve spordan hiç kopmadığını söyledi.

Başarılarının çalışma ve motivasyona bağlı olduğunu belirten 20 yaşındaki tekvandocu, “Bu sporu azimle yapıyorum. Başarılı olmak gurur verici. İstiklal Marşı'nı okutmak ve bayrağı dalgalandırmak gurur verici. Başarılı olunca mutlu da oluyorum, zinde hissediyorum.” diye konuştu.

Antalya'daki turnuvanın olumlu geçtiğini ve burada şampiyonluk elde ettiğini dile getiren Fahrettin, “Önümde Estonya'daki Avrupa Şampiyonası var, hazırlıklarım sürüyor. Avrupa şampiyonu olup sonrasında olimpiyatlarda birincilik hedefliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Özel sporculara tavsiyelerde bulunan Fahrettin, “Vazgeçmeyecekler, 'Olmuyor' deyip pes etmeyecekler. Azmedilerek yapılması gereken bir spor. 'Bunu yapabilirim, başarabilirim' diyerek motive olacaklar ve yapacaklar.” ifadelerini kullandı.

– “Bütün enerjimizle şampiyonaya katılacağız”

Antrenör Cemil Saydam ise 35 yıldır tekvando sporunun içinde olduğunu, bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlara hem katıldığını hem de sporcular gönderdiğini anlattı.

Saydam, Fahrettin Karabağ'ın katıldığı ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılar elde ettiğini aktararak, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Avrupa Şampiyonası'na hazır olduklarını vurgulayan Saydam, “Hiç durmuyoruz ve burada özel sporcularımızla çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde sporcuları kampa sokacağız. Bütün enerjimizle şampiyonaya katılacağız.” ifadelerini kullandı.

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