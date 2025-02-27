SON DAKİKA
Sıfır otomobili evinin önünde, 1977 model “Anadol”u özel garajda haberi
Bozcaada’da kaçak avlanan 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı haberi
Biruni Üniversitesi Hastanesinden uyku düzenine ilişkin değerlendirme haberi
İstanbul’da otoparka el bombası ve silahla saldırı düzenleyen 4 zanlı yakalandı haberi
Kanadalı damat Spencer, Kocaeli’de açtığı kursta çocuklara İngilizce öğretiyor haberi
Kırklarelili genç ressam hayallerini tuvale, bilgilerini öğrencilere aktarıyor haberi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ramazan temizliği yapıldı haberi
Kırklareli’nde Osmanlı mirası Hızırbey Camisi ramazana hazırlandı haberi
Birlikte tekvandoya başlayan akondroplazili çift, ilk şampiyonada altın madalyaya uzandı haberi
Şişli’de kız arkadaşını öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu haberi
Sıfır otomobili evinin önünde, 1977 model “Anadol”u özel garajda haberi
Bozcaada’da kaçak avlanan 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı haberi
Biruni Üniversitesi Hastanesinden uyku düzenine ilişkin değerlendirme haberi
İstanbul’da otoparka el bombası ve silahla saldırı düzenleyen 4 zanlı yakalandı haberi
Kanadalı damat Spencer, Kocaeli’de açtığı kursta çocuklara İngilizce öğretiyor haberi
Kırklarelili genç ressam hayallerini tuvale, bilgilerini öğrencilere aktarıyor haberi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ramazan temizliği yapıldı haberi
Kırklareli’nde Osmanlı mirası Hızırbey Camisi ramazana hazırlandı haberi
Birlikte tekvandoya başlayan akondroplazili çift, ilk şampiyonada altın madalyaya uzandı haberi
Şişli’de kız arkadaşını öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Sıfır otomobili evinin önünde, 1977 model “Anadol”u özel garajda haberi

Sıfır otomobili evinin önünde, 1977 model “Anadol”u özel garajda haberi

- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde besicilik yapan Halil İbrahim Yılmaz, İstanbul'dan 33 yıl önce satın aldığı ilk aracı 1977 model "Anadol" marka otomobiline adeta gözü gibi bakıyor - Anadol tutkunu Halil İbrahim Yılmaz: - "Sıfır arabam da var ve dışarıda duruyor. Bana diyorlar ki '1,5 milyon lira para verdin, bu aracı garaja koy.' Ben de 'Bu yaşlı, dinlenmesi gerekir. Kapalı garajda kalsın. Diğeri genç araba, o dışarıda durur.' diyorum. 33 yıldır aracıma gözüm gibi bakıyorum"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sıfır otomobili evinin önünde, 1977 model “Anadol”u özel garajda haberi

MEHMET YAVAŞ – Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Halil İbrahim Yılmaz, 33 yıldır adeta gözü gibi baktığı 1977 model “Anadol” marka otomobilini, zarar görmemesi için köyünde özel olarak yaptırdığı garajında muhafaza ediyor.

Ayvacık'ın Pınardere köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Yılmaz, ilk otomobili olan 1977 model “Anadol”u, 1992 yılında İstanbul'daki bir otomobil pazarından satın aldı.

Yıllarca köy yollarında kendisine yoldaşlık eden emektar arabasından bir an olsun vazgeçmeyen Yılmaz, bu yıl sıfır kilometre bir otomobil satın almasına rağmen “ilk göz ağrım” dediği “Anadol”unu köyünde özel olarak yaptırdığı garajında saklıyor.

Yılmaz, AA muhabirine 33 yıldır kullandığı “Anadol” marka otomobilinden çok memnun olduğunu, severek kullandığını, sigorta ve muayenesini zamanı gelince vakit kaybetmeden yaptırdığını söyledi.

Otomobiline adeta gözü gibi baktığını dile getiren Yılmaz, “Bu aracımı 1992 yılında İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir araba pazarından satın aldım. Aldığımda kilometresi 48 bindeydi. Fabrika lastikleri üzerindeydi. 1992 yılından beri kullandığım aracımdan çok memnunum. Aldığımda 38 ile başlayan bir plakası vardı. Bir yıl bu plaka ile kullandım.” dedi.

– “Anadol'uma güveniyorum”

Otomobilini köyünde yaptırdığı garajda muhafaza ettiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Bu araba yaşlı ve emektar. Sıfır arabam da var ve dışarıda duruyor. Bana diyorlar ki '1,5 milyon lira para verdin, bu aracı garaja koy.' Ben de 'Bu yaşlı, dinlenmesi gerekir. Kapalı garajda kalsın. Diğeri genç araba, o dışarıda durur.' diyorum. Bu aracımla şimdi Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a da giderim. Anadol'uma güveniyorum.”

Halil İbrahim Yılmaz, besicilik yaptığı için bazen aracına taşımak amacıyla çuvallarca yem koyduğunu belirterek, söz konusu durumda bile aracının zorlanmadan hareket ettiğini bildirdi.

Yılmaz, otomobilini satın aldığından beri üzerinde hiçbir değişiklik yapmadığını aktararak, “Aldığımda tamamen orijinal bir arabaydı. Kullandığımdan beri ben de orijinalliğini bozmadım. Sadece motor kısmını tamir ettirdik. Aracım orijinal, bakımlı. Muayenesi yapıldı, sigortası var, vergisi ödendi. Ekonomik olması için LPG de bağlattım. LPG'yi de ruhsata işlettik. Bir sıkıntısı, eksiği yok.” ifadelerini kullandı.

Araba
Köy
Otomobili
Yılmaz

İlgili Haberler

Hayırsever ressam bağışladığı eserleriyle hayata dokunuyor haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 11:24

Hayırsever ressam bağışladığı eserleriyle hayata dokunuyor haberi

Gelibolulu öğrencilerden barınaktaki hayvanlara mama desteği haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 11:10

Gelibolulu öğrencilerden barınaktaki hayvanlara mama desteği haberi

Gelibolu’da tarım arazilerine inşa edilen kaçak yapılar yıkılıyor haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 10:40

Gelibolu’da tarım arazilerine inşa edilen kaçak yapılar yıkılıyor haberi

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 10:34

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi

Çanakkale’de emekliye ayrılan öğretmen okuldan karanfillerle uğurlandı haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 10:20

Çanakkale’de emekliye ayrılan öğretmen okuldan karanfillerle uğurlandı haberi

Mudanya Doğa Yürüyüş Grubu karla kaplı parkurlarda yürüdü haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 10:00

Mudanya Doğa Yürüyüş Grubu karla kaplı parkurlarda yürüdü haberi

Tekirdağ’da lise öğrencileri Namık Kemal Üniversitesini ziyaret etti haberi Tekirdağ’da lise öğrencileri Namık Kemal Üniversitesini ziyaret etti haberi Tekirdağ’da sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi haberi Tekirdağ’da sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi haberi