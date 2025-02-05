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Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi, 2 çocuk ve çocuklardan birinin babasının yargılanmas...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı haberi

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi, 2 çocuk ve çocuklardan birinin babasının yargılanmasına devam ediliyor.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı olarak gerçekleşen duruşmaya, anne B.Y ile çocuk sanıklar G.K. ve K.A. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. K.A'nın babası K.A ile başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan annenin birlikte yaşadığı S.Ö. duruşma salonunda yer aldı.

Duruşma, B.Y'nin dinlenmesiyle başladı.

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunu temsilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da duruşmada yer aldı.

Bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de adliyeye geldi.

– “En ağır cezayı almalarını istiyorum”

Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler, duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi.

Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade eden Güler, “Bugün ikinci duruşma görülecek, öncelikle adaletimize güveniyorum. Biliyorum Sıla mezarında rahat uyuyacak, en ağır cezaları alacak içerdekiler. Bizim acımız zaten bize yetiyor, canımız zaten yanmış. Ben Türk adaletine güveniyorum. Dilerim Rabbimden en ağır cezaları alırlar. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Biliyorsunuz kız kardeşimi de yeni kaybettim acımız çok büyük, ailemiz paramparça oldu. Bizi bu hale getirenler en ağır cezayı alsınlar.” diye konuştu.

– İstenen cezalar

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca anne B.Y, çocuk sanıklardan birinin babası olan komşu K.A. ve B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince, çocuk sanıklar G.K. ve K.A. hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede anne B.Y. için “ihmali davranışla kasten insan öldürme”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edilmişti.

Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında “çocuğun cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da “suçu bildirmeme, gizleme” suçundan 1 yıl 6 ay hapis istenmişti.

Çocuk sanıklardan G.K. için “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise “nitelikli cinsel istismar”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 48 yıl ile “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

Olaya ilişkin dosyalar duruşmanın ilk celsesinde birleştirilmişti.

– Olay

Malkara ilçesinde yaşayan B.Y, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti. Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan S.Ö. hakkında daha sonra bu davaya ilişkin tahliye kararı verilmiş, K.A'nın babası K.A. da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.

Sıla bebek, tedavi altında tutulduğu hastanede 7 Ekim 2023'te hayatını kaybetmişti.

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