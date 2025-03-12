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Sındırgı’da öğrenciler İstiklal Marşı’nı seslendirdikleri klip hazırladı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi ve çeşitli okullardan öğrenciler, ilçedeki farklı meka...