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Sındırgı’da öğrenciler İstiklal Marşı’nı seslendirdikleri klip hazırladı haberi
Çanakkale’de ambulans helikopter kalp krizi geçiren 77 yaşındaki kadın için havalandı haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi
Kariyer.net’in “Adını Koyalım” hareketi, ödül kazandı haberi
“Çevre sorunları ve medyanın rolü” İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da ele alındı haberi
Sanofi Türkiye ve KAGİDER, Geleceğin Kadın Liderleri programının sonuçlarını BM’de paylaştı haberi
Zorlu PSM’de bu ay çok sayıda oyun tiyatroseverlerle buluşuyor haberi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısı yapıldı haberi
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Sındırgı’da öğrenciler İstiklal Marşı’nı seslendirdikleri klip hazırladı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi ve çeşitli okullardan öğrenciler, ilçedeki farklı meka...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sındırgı’da öğrenciler İstiklal Marşı’nı seslendirdikleri klip hazırladı haberi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.

Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi ve çeşitli okullardan öğrenciler, ilçedeki farklı mekanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Sındırgı Belediyesi Basın Birimi tarafından kayıt altına alınan görüntüler, klip haline getirilip, sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

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