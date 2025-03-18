Sındırgı’da öğrencilerden Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümüne özel koreografi haberi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla özel koreografi hazırladı.
Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler, ellerindeki kartonlarla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için “1915 / Çanakkale geçilmez” yazılı koreografi hazırladı.
Dronla görüntülenen koreografi merkezin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
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