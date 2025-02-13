Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi

Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gülbahar Mahallesi Karanfil Yorulmaz Sokak’ta 8 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin balkonunda kombiden kaynaklanan yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, bina sakinleri tahliye edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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