SON DAKİKA
Bursa ve çevre illerde Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Kocaeli’de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı haberi
Trakya’daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Bilecik’te, BEBKA tarafından “TR41 Bölge Planı Bilecik İl Tanıtım Toplantısı” yapıldı haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Mudanya’da çevre ve halk sağlığı için eğitim protokolü imzalandı haberi
Balıkesir’de hırsızlıktan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
Kırklareli’nde sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı haberi
Bilecik Valisi Aygöl’den anaokulu ve tır parkı çalışmalarını inceledi haberi
Bursa ve çevre illerde Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Kocaeli’de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı haberi
Trakya’daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Bilecik’te, BEBKA tarafından “TR41 Bölge Planı Bilecik İl Tanıtım Toplantısı” yapıldı haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Mudanya’da çevre ve halk sağlığı için eğitim protokolü imzalandı haberi
Balıkesir’de hırsızlıktan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
Kırklareli’nde sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı haberi
Bilecik Valisi Aygöl’den anaokulu ve tır parkı çalışmalarını inceledi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi

Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gülbahar Mahallesi Karanfil Yorulmaz Sokak’ta 8 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin balkonunda kombiden kaynaklanan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen poli...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi

Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gülbahar Mahallesi Karanfil Yorulmaz Sokak’ta 8 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin balkonunda kombiden kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, bina sakinleri tahliye edildi.

Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlgili Haberler

Yetim Vakfı ramazanda 28 ülkeye yardım ulaştıracak haberi
Yerel
13 Şubat 2025, 17:44

Yetim Vakfı ramazanda 28 ülkeye yardım ulaştıracak haberi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne’de kandil simidi dağıttı haberi
Yerel
13 Şubat 2025, 17:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne’de kandil simidi dağıttı haberi

Yalova’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi haberi
Yerel
13 Şubat 2025, 17:30

Yalova’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi haberi

Bahçelievler’de mahalle muhtarı tarafından silahla öldürülen emlakçı son yolculuğuna uğurlandı haberi
Yerel
13 Şubat 2025, 17:30

Bahçelievler’de mahalle muhtarı tarafından silahla öldürülen emlakçı son yolculuğuna uğurlandı haberi

CHP’li Karatepe, Tekirdağ’da Kent Lokantası açılışına katıldı haberi
Yerel
13 Şubat 2025, 17:15

CHP’li Karatepe, Tekirdağ’da Kent Lokantası açılışına katıldı haberi

Tekirdağ’da sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeşten biri öldü haberi
Yerel
13 Şubat 2025, 17:04

Tekirdağ’da sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeşten biri öldü haberi

Bilecik İl Özel İdaresi şantiyeleri hizmete açıldı haberi Bilecik İl Özel İdaresi şantiyeleri hizmete açıldı haberi Short Track Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli’de başladı haberi Short Track Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli’de başladı haberi