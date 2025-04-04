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Şişli’de binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı haberi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, 3 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu. Gülbahar Mahallesi Harman Yolu Üst Sokak’ta yer alan 3 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bö...