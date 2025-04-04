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Şişli’de binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı haberi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, 3 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu. Gülbahar Mahallesi Harman Yolu Üst Sokak’ta yer alan 3 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bö...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Şişli’de binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı haberi

Şişli'de, 3 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

Gülbahar Mahallesi Harman Yolu Üst Sokak’ta yer alan 3 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangın sonucu dairede hasar meydana geldi.

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