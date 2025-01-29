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Bursa’da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Balıkesir’de kuyuya düşen inek kurtarıldı haberi
Şişli’de restorana silahla ateş açan 2 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı haberi
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası haberi
“17. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali”, 1 Şubat’ta başlayacak haberi
Müsilaj deniz çayırı ve pinaları olumsuz etkiliyor haberi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları İstanbul’da panele katıldı haberi
Kocaelispor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi
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Şişli’de restorana silahla ateş açan 2 şüpheli yakalandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Şişli’de restorana silahla ateş açan 2 şüpheli yakalandı haberi

Şişli'de restorana silahla ateş açarak kaçan 2 şüpheli, Küçükçekmece'de yakalandı.

Esentepe Mahallesi Salih Tozan Sokak'taki restoranın camlarına 24 Ocak Cuma günü silahla ateş eden 2 şüpheli kaçtı.

Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler İ.B. ve A.D'yi Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 2 farklı adreste yakaladı.

Adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 45 fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul'umuzun huzuruna kasteden şehir eşkıyalarına geçit yok.” ifadesi kullanıldı.

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