Söğütlü’de karla mücadele çalışmaları haberi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde karla mücadele çalışmaları yapıldı.

İlçede aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, yaptığı açıklamada, hava tahmin raporlarını dikkate aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Garajımızda 1 greyder, 2 traktör ve 20 personelimizle hazır bekliyorduk. Yağışın başlamasıyla tüm personelimiz vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine çalışmalara başladı. Ana caddelerimiz, 26 mahallemizin gurup yolları ve ara sokaklar, tuzlama ve iş makineleri operatörlerince temizlendi.” ifadelerini kullandı.