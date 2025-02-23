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Edirne’den kısa kısa haberi
Pınarhisar’da “Sabah Namazında Buluşuyoruz” etkinliği düzenlendi haberi
Kırklareli’nde Osmanlı dönemine ait mezarların bilgilerine QR kod ile ulaşılabilecek haberi
Geri dönüşüm malzemeleri kadınların ellerinde çeşitli ürünlere dönüşüyor haberi
Bursa’da bir evde kaçak ve sahte içki ele geçirildi haberi
Tekirdağ’da camilerde ramazan öncesi temizlik yapıldı haberi
Otomotiv sektörünün “itici gücü” tedarik sanayisinde 16 milyar dolara yakın ihracat hedefi haberi
Söğütlü’de karla mücadele çalışmaları haberi
Süleymanpaşa Cemevi açıldı haberi
Sakarya’da çocuklara kar topu etkinliği düzenlendi haberi
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Söğütlü’de karla mücadele çalışmaları haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde karla mücadele çalışmaları yapıldı. İlçede aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Söğütlü Belediye Başkanı Se...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Söğütlü’de karla mücadele çalışmaları haberi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde karla mücadele çalışmaları yapıldı.

İlçede aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, yaptığı açıklamada, hava tahmin raporlarını dikkate aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Garajımızda 1 greyder, 2 traktör ve 20 personelimizle hazır bekliyorduk. Yağışın başlamasıyla tüm personelimiz vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine çalışmalara başladı. Ana caddelerimiz, 26 mahallemizin gurup yolları ve ara sokaklar, tuzlama ve iş makineleri operatörlerince temizlendi.” ifadelerini kullandı.

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