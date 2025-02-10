Sompo Sigorta’dan “Sompo Puanım” uygulaması haberi

Sompo Sigorta, “Sompo Puanım” uygulamasıyla müşteri memnuniyetini artırmayı ve sigorta işlemlerini daha avantajlı hale getirmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel avantajlar sunarak kazançlı bir sigorta deneyimi yaşatmayı amaçlayan uygulama, bireysel müşterilerin kolay dahil olabileceği bir sistem olarak tasarlandı.

Müşteriler, Sompo Sigorta'nın internet sitesi üzerindeki Sompo Puanım sekmesinden birkaç adımda kaydolarak hesaplarını aktifleştirebiliyor. Uygulamaya ilk kez kaydolan müşteriler, kişiselleştirilmiş fırsatlar ve avantajlardan faydalanmaya başlıyor.

Uygulama, poliçe alımlarında ve yenileme işlemlerinde kullanılmak üzere puan biriktirme fırsatı sunuyor. Bu puanlar, ilerleyen dönemlerdeki işlemlerde kullanılabiliyor ve müşterilere uzun vadeli tasarruf sağlıyor.

Sompo Puanım uygulamasıyla müşteriler kazandıkları puanları kasko, konut, sağlık, ferdi kaza ve seyahat sigortası ürünlerinde kullanabiliyor.

Kazanılan puanlar, bir sonraki poliçe yenileme veya yeni ürün alımında, poliçe tutarının yüzde 50'sine kadar harcanabiliyor. Uygulama, poliçe iptali durumunda puanların kullanım süresine göre iade edilmesini de sağlayarak avantaj sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Pazarlama Başkanı Onat Dalaş, Sompo Puanım uygulamasının, müşterilere sigorta işlemlerinde tasarruf ve esneklik sunan, tamamen müşterilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş bir sistem olduğunu belirtti.

Dalaş, “Acentelerin de kullanabileceği bir uygulama Sompo Puanım ile müşteri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştiriyor ve müşteri memnuniyetini her zaman önceliklendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni kampanyalar ve ürünlerle Sompo Puanım'ı daha da ileriye taşıyarak, müşterilerimize benzersiz avantajlar sunmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.