Su Dolu Yalağa Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

Merkeze bağlı Olukman köyünde Kadir ve Gamze K. çiftinin çocuğu 2 yaşındaki N.K, evlerinin önündeki su dolu yalağa düştü.
Çocuğundan haber alamayan anne, kızını yalağın içerisinde baygın halde buldu.
İhbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerince Numune Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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