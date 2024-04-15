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Su Dolu Yalağa Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

Sivas'ta 2 yaşındaki çocuk düştüğü su yalağında boğuldu.

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Merkeze bağlı Olukman köyünde Kadir ve Gamze K. çiftinin çocuğu 2 yaşındaki N.K, evlerinin önündeki su dolu yalağa düştü.
Çocuğundan haber alamayan anne, kızını yalağın içerisinde baygın halde buldu.
İhbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerince Numune Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Sivas

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