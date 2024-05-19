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Sulama Kanalına Giren 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuk kayboldu. Çocuk bulunduğunda ölmüş olduğu tespit edildi.

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi. Varışlı Mahallesi’nde 9 yaşındaki Bedrettin Görçek, sabah saatlerinde girdiği sulama kanalında kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuk kayboldu. Çocuk bulunduğunda ölmüş olduğu tespit edildi.

Sudan çıkarılan Görçek’in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Hatay

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