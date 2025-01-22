Süleymanpaşa Kaymakamı Güler’den gazilere ziyaret haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, gazileri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, gaziler Rüstem Altıparmak ve Mustafa Mutlu Okumuş'u ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Gazilere misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Güler, şehit ve gazilerin milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Altıparmak ve Okumuş da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Güler'e ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir de eşlik etti.