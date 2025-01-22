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Süleymanpaşa Kaymakamı Güler’den gazilere ziyaret haberi
Edirne’de sis etkili oldu haberi
Sakarya’da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı haberi
Bursa’da bariyerlere çarpan otomobil yandı haberi
Kartal’da toprak kayması sonucu bir otomobil inşaat alanına düştü haberi
Kocaeli’de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı haberi
GÜNCELLEME – Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde deprem haberi
Çan’da odun ve kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Tuzla’da tekstil işçileri eylem yaptı haberi
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Süleymanpaşa Kaymakamı Güler’den gazilere ziyaret haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Süleymanpaşa Kaymakamı Güler’den gazilere ziyaret haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, gazileri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, gaziler Rüstem Altıparmak ve Mustafa Mutlu Okumuş'u ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Gazilere misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Güler, şehit ve gazilerin milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Altıparmak ve Okumuş da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Güler'e ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir de eşlik etti.

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