Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mecidiye Mahallesi'ndeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Binada mahsur kalan, aralarında çocuklarında bulunduğu kişiler, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bazı kişilere olay yerinde müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada hasar oluştu.
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