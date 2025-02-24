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Edirne’de bir kişi aracında ölü bulundu haberi
Selahattin Bilgen, ACI World’ün yönetim kurulu üyeliğine seçildi haberi
Sakarya’da göl ve su kanalının yüzeyi buz tuttu haberi
Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli Valisi Aktaş’tan MTA Bölge Müdürlüğüne ziyaret haberi
Tekirdağ’da 5’inci kattaki evinin balkonundan eşyaları atarak etrafa zarar veren kişi gözaltına alındı haberi
Norovirüs vakalarında artış yaşanıyor haberi
Pendik’teki duvarlarından ses gelen bina boşaltıldı haberi
Müteahhitler Marmara Bölgesi’nde kentsel dönüşümün hızlandırılmasını istiyor haberi
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Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Mecidiye Mahallesi'ndeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mecidiye Mahallesi'ndeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada mahsur kalan, aralarında çocuklarında bulunduğu kişiler, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bazı kişilere olay yerinde müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada hasar oluştu.

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