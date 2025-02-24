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Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Mecidiye Mahallesi'ndeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ...