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“Bir hilal uğruna” adanmış ömür: Mehmet Akif Ersoy haberi
Sultanbeyli’de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
AK Parti MKYK üyesi Terzioğlu, Edirne’de İl Teşkilatıyla esnaf ziyaretinde bulundu haberi
Edirne Valisi Sezer, Tarım Akademisi Serası’nda incelemede bulundu haberi
Pendik’te otomobilin dereye düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı haberi
Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu haberi
Balıkesir’de kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı haberi
Bursa’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
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Sultanbeyli’de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultanbeyli'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sultanbeyli’de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

İstanbul Sultanbeyli'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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