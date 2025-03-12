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Sultanbeyli’de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultanbeyli'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendi...