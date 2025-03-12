Sultanbeyli’de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

İstanbul Sultanbeyli'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Yoğun dumanın oluştuğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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