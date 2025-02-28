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Sultangazi Belediyesi Bulgaristan ve Yunanistan’da iftar sofrası kuracak haberi

İSTANBUL (AA) - Sultangazi Belediyesi, ramazan boyunca Bulgaristan ve Yunanistan'da iftar programları düzenleyecek.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca yapılacak iftar programlarıyla ilgili Sultançiftliği Merkez Cami önünde "Balkan...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sultangazi Belediyesi Bulgaristan ve Yunanistan’da iftar sofrası kuracak haberi

Sultangazi Belediyesi, ramazan boyunca Bulgaristan ve Yunanistan'da iftar programları düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca yapılacak iftar programlarıyla ilgili Sultançiftliği Merkez Cami önünde “Balkan İftarları Tanıtım Programı” gerçekleştirildi.

İftar sofralarını Balkan ülkelerine taşıyan belediye, Bulgaristan'ın Sofya, Filibe, Kırcaali, Rusçuk, Silistre, Tutrakan, Eski Cuma şehirleri ile Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe şehirlerinde iftar verecek.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bulgaristan ve Yunanistan'daki Balkan şehirlerinde 25 bin soydaşa ulaşacaklarını kaydetti.

Ramazanın bereket, kardeşlik ve huzur ayı olduğunu söyleyen Dursun, “Bir ramazana daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Aile sıcaklığında bir ramazan.' dedik ve buradan yola çıkarak farklı coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu göstermek istedik. Kendi gönül coğrafyamızda, orada yaşayan soydaşlarımızla ramazanın bereketini paylaşalım istedik.” dedi.

İki ülkede yaşayan kardeşlerinin kendilerine ihtiyacı olduğunu kaydeden Dursun, “Özellikle bizden ve Cumhurbaşkanımızdan beklentileri çok fazla. Türkiye'nin güçlü olmasını ve onlardan elimizi çekmememizi bekliyorlar. Bizler de Sultangazi Belediyesi olarak bu vesileyle soydaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Osmanlı döneminin izlerini hala barındıran Evlad-ı Fatihan diyarında mobil tırımızla yollarda olacağız. Günlük on bin kişilik yemek çıkarma kapasitesiyle iftar sofralarında kardeşlerimizle bir araya geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

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