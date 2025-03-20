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Sultangazi Belediyesi Bulgaristan’da iftar sofrası kurdu haberi

İSTANBUL (AA) - Sultangazi Belediyesi, ramazan ayı boyunca Balkanlarda kurduğu gönül sofralarını Bulgaristan'ın Kırcaali şehrine de taşıdı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan boyunca soydaşların yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan ve Yunanistan...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sultangazi Belediyesi Bulgaristan’da iftar sofrası kurdu haberi

Sultangazi Belediyesi, ramazan ayı boyunca Balkanlarda kurduğu gönül sofralarını Bulgaristan'ın Kırcaali şehrine de taşıdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan boyunca soydaşların yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan ve Yunanistan'da kurulan gönül sofralarında yüzlerce kişi ramazanın bereketini birlikte paylaşıyor.

Sultangazi Belediyesinin bu kez Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde kurduğu gönül sofrasında, iftar öncesi Kur'an-ı Kerim okunup, tüm İslam alemi için dualar edildi.

Salonu dolduran katılımcılar, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu yıl ilk defa Bulgaristan ve Yunanistan'da iftar sofraları kurduklarını belirtti.

İstanbul'dan bu bölgeye gelen tek belediye olduklarını kaydeden Dursun, “Kurduğumuz iftar sofralarında yüzlerce soydaşımızla bir araya geliyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan'da 9 noktada iftar programları düzenliyoruz. Eğer İstanbul'a, Sultangazi'ye gelirseniz orada bir evinizin olduğunu, sizi sımsıcak karşılayacak insanların olduğunu bilmenizi isterim.” ifadelerini kullandı.

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