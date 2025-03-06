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Sunay Akın “Mahya Işıkları” sohbetiyle Bursalılarla buluştu haberi
Bursa’da ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’ndan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” konseri haberi
İstanbul’da trafikte makas atan ve bir sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli yakalandı haberi
Üsküdar’da Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi açıldı haberi
Sakarya’da düzenlenen panelde bağımlılıkla mücadele ele alındı haberi
Avcılar’da trafikte yol verme tartışmasında sürücüyü tehdit eden kişi yakalandı haberi
Kocaeli’de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
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Sunay Akın “Mahya Işıkları” sohbetiyle Bursalılarla buluştu haberi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ramazan etkinliklerinde sahne alan şair ve yazar Sunay Akın "Mahya Işıkları" adlı söyleşi ile Bursalılara keyifli bir akşam yaşattı.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa farklı ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sunay Akın “Mahya Işıkları” sohbetiyle Bursalılarla buluştu haberi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ramazan etkinliklerinde sahne alan şair ve yazar Sunay Akın “Mahya Işıkları” adlı söyleşi ile Bursalılara keyifli bir akşam yaşattı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa farklı yaş grubundaki Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide minareleri süsleyen mahya ışıklarının tarihteki ilk keşfini ve bu zamana kadar uzanan evrelerini Bursalı sanatseverler büyük bir ilgiyle dinledi.

Akın, Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen tarihi yapıların, camilerin ve minarelerin bilinmeyen yönlerini anlattı.

“Mahya Işıkları” adlı söyleşi sonunda katılımcılar Sunay Akın'ı uzun süre alkışladı.

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