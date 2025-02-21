SYS Grup, IDEX 2025’te stratejik anlaşmalara imza attı haberi

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, dünya savunma sanayiinin en prestijli fuarlarından IDEX 2025'te, bölgenin savunma kapasitesini güçlendirecek stratejik anlaşmalara imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SYS Grup şirketleri, dünyanın en büyük iki fuarından biri olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) IDEX 2025'e güçlü bir katılım gösterdi.

Abu Dabi'de gerçekleştirilen fuara geniş bir ürün çeşitliliği ve güçlü bir ekiple katılan grup şirketleri, beş gün süren fuar boyunca farklı coğrafyalardan gelen çok sayıda şirket, sektör temsilcisi ve askeri yetkililerle verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Şirket, bu görüşmeler sonunda, ileri teknolojiye sahip ürün ve sistemlerini küresel güvenlik güçleri ve savunma sanayi aktörleriyle buluşturarak, bölgesel güvenliğe ve savunma sanayiine yön verecek kritik işbirlikleri sağladı.

Şirketin 2025 konsolide ciro hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak anlaşmalar arasında RESOURCE INDUSTRIES ile UNIROBOTICS arasında imzalanan Mutabakat Anlaşması (MOU) öne çıktı. Anlaşma kapsamında uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki platformlara entegre edilecek.

CANiK ve Grup şirketlerinin güncel ihtiyaçları ve en gelişmiş teknolojileri dikkate alarak ortaya koyduğu savunma sanayi çözümleri, fuar boyunca büyük ilgi gördü. Grup şirketlerinin standında yer alan ürünleri yakından inceleyen ziyaretçiler, sorularına şirketlerin en yetkili isimlerinden yanıtlar aldı.

– Grup şirketlerinin ürünleri büyük ilgi gördü

Fuar boyunca Canik ve grup şirketlerinin sunduğu savunma sanayii çözümleri katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Grup şirketlerinin standında sergilenen ürünleri inceleyen ziyaretçilere yetkililer tarafından detaylı bilgiler aktarıldı.

SYS Grup şirketlerinin silah ve uzaktan komutalı silah sistemleri, başta Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki araç üreticileri olmak üzere birçok stantta sergilendi. Bu kapsamda, AEI Systems tarafından üretilen ve düşük geri tepmesi ile yüksek atım hızı sunan Venom LR topu ile UNIROBOTICS'in TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS), farklı araç üreticileri tarafından tercih edildi.

UNIROBOTICS, 15 UKSS ile kendi standı dışında fuarda en fazla silah kulesi sergileyen firma oldu. Canik'in çok sayıda kullanıcının envanterinde yer alan Canik M2 QCB ağır makineli tüfeği de araç üreticileri tarafından öncelikli seçenek olarak ziyaretçilere sunuldu.

– “Bizi tercih eden platform üreticileriyle uzun soluklu projeleri hayata geçireceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Birleşik Arap Emirlikleri'ni savunma sanayii harcamaları ve bölgedeki araç üreticilerinin küresel pazardaki konumu nedeniyle önemli bir hedef pazar olarak gördüklerini belirtti.

Aral, IIDEX 2025'in, hem BAE'deki faaliyetleri artırmak hem de dünyanın dört bir yanından gelen kullanıcılara ulaşmak için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, fuar boyunca gördükleri ilginin ve oluşan yeni işbirliklerinin kendilerini haklı çıkardığını aktardı.

Başta BAE olmak üzere Orta Doğu ve Körfez bölgesinde görünürlüklerini daha da artırmak istediklerini aktaran Aral, şunları kaydetti:

“Bu fuar, SYS Grubun tam anlamıyla global bir çözüm ortağı olduğunu kanıtladı. Dünya genelindeki tüm dost ve müttefik ülkelerde yer alan global şirketler, bizi silah ve silah sistemi çözümlerinde bir çözüm ortağı olarak görüyor. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli unsur, tüm firmalara eşit mesafede yaklaşmamız, ihtiyaçlarını iyi anlayıp onların sorunlarına hızlı çözümler getirecek ürünleri öngörüp tasarlamamız ve sertifikalandırmamız oldu. IDEX 2025'te bu stratejimizle fark yarattık.”

Aral, CANiK, UNIROBOTICS ve AEI Systems ürünlerinin kısa sürede yeni ülkelerde kullanıcıların envanterlerine gireceğine işaret edereki “Bunun adımlarını IDEX 2025'te attık. İhracat ve büyüme hedeflerimizde Körfez bölgesine özel bir önem veriyoruz. Bu fuarda bize güvenen, bizi tercih eden platform üreticileriyle uzun soluklu projeleri hayata geçireceğiz.” açıklamalarında bulundu.