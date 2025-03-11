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Tarım sigortası sisteminin Arnavutluk’ta kurulmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi haberi
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Tarım sigortası sisteminin Arnavutluk’ta kurulmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi haberi

- Program kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Arnavutluk Tarım Bakanı Anila Denaj ile bir araya gelerek, iki ülke arasında tarım alanındaki işbirliğine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tarım sigortası sisteminin Arnavutluk’ta kurulmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi haberi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Türkiye'deki Devlet Destekli Tarım Sigortası Sistemi'nin örnek alınarak Arnavutluk'ta kurulması amacıyla Arnavut heyetle bir araya geldi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı başkanlığında, Türkiye Tiran Büyükelçisi Tayyar Kaan Atay, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Aracılar ve Özellikli Kuruluşlar Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Şekerci Konya, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki Türk heyet, Arnavutluk Cumhuriyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Arian Jaupllari ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında, Arnavutluk'ta Türkiye'deki Devlet Destekli Tarım Sigortası Sistemi örnek alınarak kurulması hedeflenen tarım sigortası sistemine yönelik ortak çalışma grupları oluşturuldu ve bu çalışma gruplarının yol haritası belirlendi.

Arnavutluk ve Türk heyeti, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tarım başta olmak üzere pek çok alanda daha da derinleşerek ilerlemesine ve katkı sağlamasına ilişkin karşılıklı temennilerde bulundu.

Program kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Arnavutluk Tarım Bakanı Anila Denaj ile bir araya gelerek, iki ülke arasında tarım alanındaki işbirliğine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.

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