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TARSİM, tohumculuk sektörünün temsilcileriyle buluştu haberi
Devlet desteğiyle kurduğu tesisle 4 ülkeye elma ihraç ediyor haberi
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TARSİM, tohumculuk sektörünün temsilcileriyle buluştu haberi

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Ankara'da tohumculuk sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler D...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TARSİM, tohumculuk sektörünün temsilcileriyle buluştu haberi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Ankara'da tohumculuk sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı Çalışma Grubu Sorumlusu Seyfettin Gün, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet, tohumculuk sektörünün temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği ve Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, Fidan Üreticileri Alt Birliği Başkanı Serdar Şendağ, Fidebirlik Başkanı Kayhan Yıldırım, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Başkanı Savaş Akcan, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Başkanı Miktat Olgun ile birliklerin genel sekreterleri ve teknik birim uzmanları katıldı.

Tohumluk üretiminde karşılaşılan riskler ve alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve uygulamaları, sistemin yaygınlaştırılması ve üretici memnuniyetinin artırılmasına ilişkin bölgesel düzeyde sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Aynı gün TARSİM heyeti, Türkiye Ziraatçılar Derneği tarafından düzenlenen 19. Ulusal Tarım ve Gıda Kongresi'ne de katıldı.​​​​​​​

“Tarımda ve gıdada sürdürülebilirlik” temasıyla gerçekleştirilen kongrede, orman yangınları, iklim değişikliği, ekosistem bozulması, biyoçeşitlilik kaybı ve salgın gibi konular ele alındı.

Açılış konuşmasını Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş'ın gerçekleştirdiği kongrede, TARSİM Genel Müdürü Engürülü “Tarımda Katılımcılığın Geleceği” başlıklı oturumda Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

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