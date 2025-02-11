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TCMB Başkanı Karahan’dan toplumsal refaha katkıda fiyat istikrarı vurgusu: haberi
Edirne’de mimarlık öğrencileri, asırlık yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırladı haberi
sahibinden.com, teknolojik cihaz alım-satım pazaryeri Yepy’yi tanıttı haberi
Yenilenen Volvo XC90 Türkiye’de tanıtıldı haberi
Sakarya’da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi haberi
Kocaeli heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak haberi
Kocaeli’de 14 hükümlü yakalandı haberi
Tekirdağ’da kıyılarda deniz suyu çekildi haberi
Bursa’da metro hattı duvarına çarpan otomobil sürücüsü öldü haberi
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TCMB Başkanı Karahan’dan toplumsal refaha katkıda fiyat istikrarı vurgusu: haberi

- "Toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak vereceğiz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TCMB Başkanı Karahan’dan toplumsal refaha katkıda fiyat istikrarı vurgusu: haberi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında ziyaret ettiği Uşak ve Denizli'deki sunumlarında, toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak vereceklerini vurguladı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre Karahan, Uşak ve Denizli'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bu kentlerde yaptığı sunumlarda, “Toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak vereceğiz.” ifadesini kullanan Karahan, fiyat istikrarının reel sektörün yatırım kararlarında öngörülebilirliği artıracağını belirtti.

Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyonla mücadele süreci ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantılar, Karahan'ın sunumları ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

– Karahan, Uşak'ta Yaşar Akar İlkokulu'nu ziyaret etti

Uşak'ta Yaşar Akar İlkokulu'nu ziyaret eden Fatih Karahan, burada kendisini Uşak'a davet eden ikinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Yaşar Akar İlkokulu 2-B ve 2-D sınıfı öğrencileri, derslerindeki Türk lirasını tanıma etkinliği kapsamında çizdikleri para resimlerini TCMB Başkanı Karahan'a göndermişti.

Karahan

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